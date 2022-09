VIDEO | Müstiline metsaonn Õmma rabas — suur elamus tõelisele loodushuvilisele

Eesti loodepoolseim maanurk, RMK Nõva puhkeala, on üks omapärasemaid ja eriilmelisemaid piirkondi Eestis. Tsivilisatsioonist suuresti puutumatu ümbrus ja hõre asustus on need, mis loodusgurmaani peibutavad. Nõva rannikuala paelub rannamõnude nautlejaid ja surfareid, sealsete metsade mustikate ja pohlade rohkus köidab nii marjulisi kui teadlasi. Avastamist ootavad Neugrundi meteoriidikraatri jäljed – bretsad – ja hulgaliselt viimase jääaja jäänukeid – rändrahne.