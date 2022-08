FOTOD | Viljakuu Eesti looduses: vaata, kui kauneid elamusi pakub pärast suveharja me oma kodumaa

Eestis matkamist või reisimist on raske ülehinnata, meie kodumaa on kaunis igal aastaajal. Sätendav lumi ja härmas puud talvel, looduse tärkamine kevadel, värvide plahvatus sügisel. Selle asemel, et kurta, kui kahju on, et suvi hakkab läbi saama, tasub minna loodusesse ja nautida just seda, mida praegune lopsakas rohelus ja küpsus pakub. Reisijuht igatahes naudib hetke — vaata, milline on augustikuine Eesti loodus meie (kaamera)silma läbi.