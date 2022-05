Eesti turismipärle avastanud välismaised reisiprofid näevad Tallinnast väljas suurt potentsiaali

Tänavu neljandat korda Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu (ETFL), Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse turismiarenduskeskuse, airBalticu ja paljude turismisektori ettevõtete koostöös toimunud Tourest Hosted Buyer Programme (HBP) tõi Eestisse kohale reisiprofessionaale nii Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, Saksamaalt, Austriast, Ühendkuningriigist, Hollandist kui ka Šveitsist.



"Tourest HBP eesmärk on viia välismaised turismiprofid kokku Eesti ettevõtjatega, et nad näeksid oma silmaga, milliseid Eesti sihtkohti, turismiatraktsioone ning majutus- ja toitlustuskohti oma reisiprogrammidesse lisada," selgitas ETFL-i peasekretär Merike Hallik. "Tänaseks kogutud tagasiside põhjal teame, et kuigi paljud turistid ei jõua tihti Tallinnast kaugemale, näevad välismaised turismiettevõtted suurt potentsiaali pealinnast väljas puhta looduse, toidu ja mitte nii üle rahvastatud turismiatraktsioonide seas."



Pealinnast väljaspool Põhja-Eestis kogusid hulganisti kiitvaid kommentaare Vihula ja Palmse mõisad ning Viru raba. Soome reisikorraldajate jaoks oli uus positiivne leid Viinistu kunstimuuseum.



"Rakvere ja Viinistu on soomlaste jaoks uued müüdavad sihtkohad ning need jätsid neile väga sügava mulje. Samuti kiideti Aqva spaad, eriti selle majutustaset," ütles Hallik.



Tallinna atraktsioonidest leidsid enim ära märkimist Lennusadam, Telliskivi loomelinnak ja Fotografiska, samuti Tallinna vanalinn koos Raeapteegiga.



Lõuna-Eestis jättis tuurile viidud välismaistele reisikorraldajatele imposantse mulje Eesti Rahva Muuseum, aga ka Aparaaditehase loomelinnak Tartus. Kuna Lõuna-Eesti loodus erineb Põhja-Eestist tunduvalt, nägid külalised suurt potentsiaali ka Lõuna-Eesti looduse turundamisel oma klientidele.



"Juba on töös järgmise ja ülejärgmise aasta reisipaketid, näiteks üks vahva Saksa reisikorraldaja soovib müüa oma klientidele spetsiaalset Peipsi järve piirkonna turismikogemust," rääkis Hallik.



2018. aastal Touresti raames alguse saanud Tourest Hosted Buyer on kujunenud Eesti turismiettevõtjate aasta üheks olulisemaks B2B turundus- ja müügisündmuseks ning välismaistele partneritele oodatud tutvusmisreisiks Eestisse.



"Nii sissetuleva turismiga tegelevatele ettevõtetele kui ka turismiteenuse pakkujatele on välisturgude kliendid eluliselt vajalikud, et koroonaviirusest ja Ukraina sõjast tingitud turismi madalseisus ellu jääda. Kui lähiturgudest rääkida, siis Soome, Rootsi, Norra, aga ka Läti ja Leedu turistid tuleb Eestisse tagasi meelitada ning selleks on Tourest HBP väga vajalik ettevõtmine," ütles Hallik. "Väga hea oli näha, et programmis osalenud kohalikud ettevõtjad said enda turundamisega professionaalselt hakkama."



Tourest HBP on turismisektori ülene ühisprojekt, mille eesmärk on suurendada turismiettevõtjate ekspordivõimekust ja turismi eksporti, viies kokku Eesti regionaalsed teenusepakkujad ja välisturgude ostjad kahepoolsete kontaktide loomiseks ja koostöö arendamiseks.