MINU KALAMAJA | „Tüdrukud, teeme midagi,“ hõikab elumees ja rullib taskust lahti terve padrunivöö kondoome

Kalarand esimest korda

Üldiselt ma olen teadlik, et Tallinn asub mere ääres ning Kalamajal võiks merega midagi pistmist olla, aga mul pole nullindatel veel õrna aimugi, kuidas need kaks reaalselt koos välja näevad. Hingeahastuses sõbraga läheme mere äärde, aga kohtume Patarei vanglaga.

Aasta võib siis olla näiteks 2002, sest Patarei vangla veel tegutseb, kuid on juba lõpetamas 82aastast tegevust kinnipidamisasutusena, sest Tartu vangla on just valmimas.

Mul on raske mõelda sellest kui Peeter Suure aegsest merekindlusest, sest liiga palju on sellesse hilisemate aastatega salvestunud stalkerlikkust, okastraate, ängi ja viha, surma ja terrorit, okupatsiooni.

Raske on ju hinnata, palju seal proportsionaalselt aegade jooksul on olnud kriminaale ja palju vabadusvõitlejaid. Eks ole seal hiljem pidudel ju kohtutud tüüpidega, kes on tulnud oma endisi konge vaatama. Oma jutu järgi on nad kõik valesti mõistetud geeniused.

Olen seal vanglas käinud korduvalt intervjuusid tegemas. Suur on minu üllatus, kui ühelt kongiseinalt leidsin posteri, kus ma esikaanel koos teise blondiiniga poseerin. Suht räpane tunne.

Üleminekuaja vangid on kummaline kaader. See, keda mina satun intervjueerima, on jõudnud olla juba riigikoguski.

See vangla oleks nagu vigastatud vihane draakon, kelle endisest hirmuäratavusest on jäänud järele vaid rannal lebav monstrum. Satun sinna koos noore dokumentalistiga, tõlkima noorte narkomaanitaustaga vangide venekeelseid intervjuusid filmile „Raudroosid“.

Millegipärast meenuvad alati lapsena nähtud filmid revolutsionääridest, kes seal kinni istusid ja kelle luuletusi me lapsepõlves aktusteks pähe tuupisime ja, kaelarätt kaelas, skandeerisime.

Ma tean, et Friedebert Tuglas istus 1906. aastal Toompea vanglas, aga tema seal kirjutatud värsspoeem „Meri“ sobib ka Patareiga.