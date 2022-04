Pühade ajal Soomest Eestisse? Tallinki laevapiletid maksavad hingehinda

Jõgi nõustus, et tänase päeva seisuga on Tallinna-Helsingi liinil selleks neljapäevaks kõige populaarsematele väljumistele saadaval veel vaid mõned üksikud sõiduauto kohad autoga reisijatele, mis tingib ka kõrgema hinna nende jaoks. Jalgsi reisijate laevapileteid on saadaval kõigile neljapäevastele väljumistele.

"Pileti hinna puhul on oluline meeles pidada, et see sõltub väga paljudest aspektidest, sealhulgas mis päeval, millisel väljumisel sõidetakse, millal broneering on tehtud – kas aegsasti või viimasel hetkel, kas on tegemist seeriapiletiga, kas tegemist on viimaste saadaolevate autoteki kohtadega, jne. Ehk siis - reisi varajane planeerimine ja pileti soetamine annab kindlasti ka reisijale eelise laevapileti hinnas," kommenteeris Jõgi.