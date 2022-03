Tallinki reisilaev Star läks tehnohooldusesse, Tallinna-Helsingi liini teenindavad tänasest Megastar ja Silja Europa

Plaanilise dokkimise käigus Poolas, Gdanski Remontowa laevaremonditehases teostatakse laeval Star erinevaid tehnilisi hooldustöid, tehnosüsteemide kontrolle ning laeva veealuse korpuse hooldustöid, sealhulgas võllitihendite vahetus, klappide, pumpade ja jahutite hooldus, vööri- ja ahtripõtkurite hooldus ning roolide ja stabilisaatorite hooldus. Plaanis on ka vööriuste ja rampidening ahtrirambi-ja vaherampide hooldused. Tehnohoolduse käigus paigaldatakse laevale ka ballastvee puhastussüsteem (Ballast Water Treatment System - BWTS). Ühtlasi läbivad värskenduskuuri ka laeva reisijatealad.

"Viimase kuue kuu jooksul on meie ettevõtte laevastikust läbinud plaanilise tehnohoolduse juba ligi pool meie laevastikust. Star on järjekorras seitsmes laev, mis siirdub dokki korralisteks hooldustöödeks. Soovime minna vastu kevadsuvisele reisihooajale parimas tehnilises korras laevadega, et tagada meie reisijatele jätkuvalt mugavaid, ohutuid ning meeldivaid merereise ilusal Läänemerel Tallinki laevade pardal," ütles Tallinki laevateeninduse juht ja peakapten Tarvi-Carlos Tuulik.