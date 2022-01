12 asja, mida lennuteenindajad soovivad, et reisijad teeksid

1. Riietu soojalt

See ainult ei tundu nii, vaid lennukites on põhjusega külm. Seda selleks, et tagada hädaolukorras kokpiti varustuse korrasolek. Pideva madalama temperatuuri tõttu soovitatakse alati mõni soojem riideese või pleed endaga kaasa võtta.

2. Planeeri ümberistumisi pigem pikema vahepeatusega

Väga ahvatlev on sättida oma lennud nii, et vahepeatustes ootamise aeg on minimaalne. Lennuteenindajate sõnul pole see siiski kõige parem idee. Sujuva lendamise võivad aeganõudvamaks teha nii ilmatingimused, mehaanilised vead ja terve pikk nimekiri muid põhjuseid. Selliste probleemide vältimiseks on tark endale piisavalt pikk paus kahe lennu vahele jätta.

3. Enne pileti ostmist loe selle kasutustingimusi

See on eriti vajalik siis, kui vajad kindlat abi. Näiteks perega reisides on mõistlik osta piletid kindlate istekohtadega, et vältida olukorda, kus pere peab lahus istuma.

4. Tuleb arvestada, et ka lennuteenindajad peavad järgima samu reegleid nagu reisijad

Tõepoolest on lennuteenindajad pardal selleks, et reisijatel oleks võimalikult meeldiv lennukogemus. Kuid siiski on kõige tähtsam turvalisus. Seega peavad ka nemad teatud reegleid järgima. Kui turvavöö tuli põleb, tuleb teenindajatel oma töö hetkeks katkestada. Nii tagavad nad enda turvalisuse.

5. Võta oma vesi ja snäkid ise kaasa

Ka ise on võimalik enda meeldivale lennukogemusele kaasa aidata. Nimelt soovitavad lennuteenindajad kaasa võtta enda vee ja meelepärased snäkid. Esmatähtis on loomulikult vesi. Kõrgused, kus lennuk lendab, võivad tekitada dehüdratsiooni. Lennuteenindajad aga ei pruugi olla suutelised su topsi nii tihti täitma kui sooviksid.

6. Jälgi ohutusvõtete seletamist

Ilmselt oled seda kõike juba mitmeid kordi näinud ja kuulnud. Siiski tasuks iga kord hoolsalt kuulata ja meelde jätta, kuidas mingis olukorras käituda tuleb. Võta see viis minutit, hädaolukorras tänad ennast.

7. Ole lennuteenindajatega viisakas