FOTOD | Tasub külastada: Poema del Mar, Euroopa suuruselt teine akvaarium asub väikesel Gran Canarial

Poema del Mar, tõlkes Merepoeem, asub Gran Canaria pealinnas Las Palmases. Selles Euroopa suuruselt teises akvaariumis (Lissaboni okeanaarumi järel) on üle 350 liigi, sealhulgas ka haruldusi. Loomulikult tehakse seal ka teadustööd ning tegeletakse liikide uurimise ja säilitamisega. Loodushuviline saab seal palju uusi teadmisi, kuid ka see, kes läheb akvaariumi vaid meelelahutust otsima, saab tahes-tahtmata targemaks — nii et sellised paigad muudavad maailma igal juhul ainult paremaks.