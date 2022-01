FOTOD | Palmitos Park Gran Canarial pakub põnevaid elamusi terveks päevaks

Palmitos Park asub 10 kilomeetri kaugusel kuulsatest Maspalomase düünidest Gran Canaria lõunarannikul, kus asub ka suur osa saare kuurortidest. Pea igalt poolt on Palmitos Parki lihtne pääseda ühistranspordiga, aga peab silmas pidama, et bussid sinna lähevad ainult kindlatel kellaaegadel hommikul ja tulevad tagasi õhtul. Meil jäi eeltöö tegemata, sest otsus loomaaeda minna tuli spontaanselt, seega eeltöö alustamise ajaks olid bussid juba läinud. Seiklesime kohale mitme bussiga ja viimase otsa taksoga, mis Gran Canarial just odav lõbu pole. Aga elamused olid seda väärt.