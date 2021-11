FOTOD | Puhka hetkeks lumes sumpamisest jalga ja vaata, kuidas Gran Canarial samal ajal rannamõnusid nauditakse

Reisijuht saabus Gran Canarialt kaks nädalat tagasi ja tõi kaasa fotod sealsest rannamelust. Keri ennast sooja teki sisse ja vaata pilte elust kliimas, kus sooja tekki vaja polegi. Kui tundub, et tahaks ka sooja saada, aga samas päris kõrvetavas kuumas oma puhkust veeta ei soovi, siis Kanaari saared on just õige koht — siin tõuseb temperatuur väga harva üle 30 kraadi ja praegusel perioodil on seda nii 25 kraadi kanti, puhub üsna tugev tuul ja õhtuti võib veidi jahe olla. Täpselt nagu Eesti suvi — pidades muidugi silmas meie suve parimaid päevi, mitte “suusailma”.

Gran Canaria merevee temperatuur kõigub aasta lõikes 19-25 kraadi vahel ja liivarandu leidub rohkesti, rääkimata imekaunitest Maspalomase düünidest saare lõunaosas. Kuigi on levinud arvamus, et kogu nelja ruutkilomeetrit katvate düünide liiv on siia saabunud otseteed Sahara kõrbest, on liiva tegelik päritolu paraku proosalisem — liiv on pärit ookeani põhjast, paljastatud vee alt viimasel jääajal ja nüüd on tuuled teinud oma töö.