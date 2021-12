Gran Canarial meeli värskendamas: peen liiv paljaste jalgade all tegi väsinud organismile organ organi haaval restardi

Gran Canaria nimi tähendab küll suurt Kanaari saart, kuid tegelikult on see suuruse poolest Kanaari saartest alles kolmas, Tenerife ja Fuerteventura järel. Saare ühest servast teise on kõige rohkem 50 kilomeetrit – mis ei tähenda muidugi, et seda vahemaad saaks läbida poole tunniga. Teed on küll väga heas korras, aga sisemaa mäed ja looklevad mägiteed teevad trajektoori käänuliseks.

Päike paistab siin keskmiselt 320 päeva aastas, õhutemperatuur püsib aasta ringi 20–30 soojakraadi vahel (aga võib olla samal ajal erinev igal saarel ja saarte eri piirkondades), vihma sajab haruharva. Kanaari saari ümbritsevas Atlandi ookeanis saab aasta läbi ujuda, vee temperatuur kõigub vastavalt aastaajale 19–23 kraadini. Novembris ja detsembris on vesi randades 20–22-kraadine, nii et põhjamaalasel ei tohiks küll külm hakata. Peale selle tasub kasutada võimalust möllata sellistes lainetes, mida Eestist naljalt ei leia. Oma paradiisi leiavad siit kõikvõimaliku veespordi harrastajad.