Suure väina püsiühenduse planeerimine edeneb: kas mandri ja Muhu saare vahele tuleb sild või tunnel?

Püsiühenduse eriplaneering on jõudnud etappi, kus on selgumas planeeringu lähteseisukohad ehk ülevaade, milliseid tegevusi ja uuringuid on tarvis selleks, et anda lõplik hinnang püsiühenduse rajamise võimalikkuse kohta. Planeeringu ja selle mõjude hindamise lähteseisukohtade etapis on muuhulgas toodud ära vajadus liiklusuuringu ja tasuvusanalüüsi läbiviimiseks, mis annaks vastuse parvlaevaühenduse ja püsiühenduse tasuvuse võrdlemiseks, veealuse müra hindamiseks, merepõhja elustiku, lindude, hüljeste, maismaaimetajate uurimiseks ja taluvuse hindamiseks. Uuringute nimekirja ja muu infoga on võimalik tutvuda projekti veebilehel www.püsiühendus.ee, samuti Rahandusministeeriumis kodulehel.