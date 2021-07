Ootejärjekorrad saavad peagi leevendust? Praamifirma tõstab Saaremaa ja Hiiumaa liinidel laevu ümber. Lennufirma teeb saartele lisalende

Transpordiamet soovitab inimestel saartele liikumiseks kasutada võimalusel ühistransporti või lennukit. Bussides praegu veel vabu kohti on, kuid vajadusel on bussifirmad valmis panema saari teenindavatele liinidele lisabusse. Bussid pääsevad laevadele eelisjärjekorras.

Ka Saaremaa ooperipäevade korraldajad panevad publikule südamele, et nad hakkaks mandrilt oluliselt varem tulema. „Meil on väga kahju, et kujunenud olukorda ei ole õnnestunud nii kiiresti lahendada kui me kõik sooviksime ning seetõttu on meil suur palve kõigile ooperisõpradele – palun tulge reedel Virtsu sadamasse oluliselt varem kui esialgu kavandasite. Loodame väga, et jõuate kell 20 algavatele etendusele,“ sõnas ooperipäevi korraldava Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.