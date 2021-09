Hiiumaa vallavalitsus: vajame kolmandat laeva, sest muidu jätab tipphooajal hulk potentsiaalseid külastajaid saarele tulemata

“Hiiumaa majandus- ja elukeskkonna toimimise edukus on üheselt seotud meie transpordiühendustega. Põhiroll seejuures on mandri ja Hiiumaa vahelisel parvlaevaühendusel,” ütles Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja. “Eriti tuletas seda meelde suvine intsident Muhumaa liini teenindava parvlaevaga, mis nii meie liini üleveonumbreid kui ka mitmete kohalike ettevõtjate käivet otseselt mõjutas.“

Vallavalitsus toob pöördumises välja statistikat: vaatamata reiside arvu pidevale suurenemisele on viimastel aastatel juunis-juulis tõusnud nii 100protsendilise täituvusega reiside osakaal kui mahajäämusega reiside arv. Juulikuus tehti reise eelmise aastaga võrreldes 21 võrra rohkem, aga kaile maha jäänud autode arv siiski suurenes, suisa 1219 liinimeetri võrra. Maha jäänute hulk on tegelikkuses veelgi suurem, kuna statistikas ei kajastu sadama-alast väljaspool ootavad sõidukid.

Minnes koroonaeelsesse aega - 2018. aastaga võrreldes on suvekuudel Heltermaa-Rohuküla liinil reiside arv suurenenud 6 protsenti ja üle mere sõitnud 10 protsenti rohkem inimesi. Sõidukite arv on tõusnud 19 protsenti.

“Oluline on rõhutada, et tipphooajal on väljumiste sagedus viidud maksimumini, laev väljub kummastki sadamast iga pooleteise tunni järel,” lisas Tasuja. “See on kaht põhilaeva arvestades laevapargi maksimaalne võimekus. Mahajäänud reisijate ooteaega lühendada, kaubavedajate seisutunde vähendada ja operatiivselt üle Väinamere aidata saab vaid lisalaev.“