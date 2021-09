Oluline investeering: Hiiumaa turismivaldkond saab pea pool miljonit eurot toetust, mis aitab saare külastajate arvu kasvatada

„Kui üldiselt küsitakse sellest voorust toetust erinevate turismiatraktsioonide ja -objektide rajamiseks, siis meie küsisime toetust n-ö pehmete tegevuste jaoks,” ütles Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav. „Taotlus sisaldab erinevaid tegevusi, kuid suur eesmärk on üks — tutvustada Hiiumaad kui mereriiki, kui Läänemere piirkonna atraktiivset merekultuuri sihtkohta, mis on tuntud loodusläheduse, kultuuripärandi, hiiu keele ja kohaliku toidu väärtustamise kaudu.” Üksvärava sõnul on lisaks Hiiumaa tutvustamisele Eestis ja väljapool eesmärk aidata kaasa kohaliku turismiettevõtluskeskkonna arendamisele ning innustada potentsiaalseid investoreid.

Üks osa projektist hõlmab külastusteekondade ja külastuspakettide loomist eri keeltes, sh rakenduse loomist, mille eesmärk on olla atraktiivne ja kaasaegne abiline Hiiumaa külastamisel. „Soov on võimaldada Hiiumaal omal käel ringi liikuda, saades seejuures osa Hiiumaaga seotud infost ja teenustest,” ütles Üksvärav. „Soov on ka, et säiliks ühelt poolt arhailisus ja see, mida Hiiumaale igaüks otsima tuleb, kuid et samas oleksime kaasaegsed ja külalislahked.”

On ootuspärane, et investeeringu tulemusena suureneb Hiiumaa külastajate arv ning koos sellega kasvab töökohtade arv teenindussektoris. Samuti on soov pikendada Hiiumaa väga lühiajalist külastushooaega. Eestist väljapoole on projekti sihtriikideks Soome ja Saksamaa. Projekti elluviimiseks on aega kaks aastat — toetuse abikõlblikkuse periood on kuni augustini 2023. Kogu projekti maksumus on 562 500 eurot.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust (PKT) kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.