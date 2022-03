Sild, tunnel või parvlaevad? Selgus Suure väina püsiühenduse osas saabub 2026. aastaks

„Arvestades muutunud geopoliitilist olukorda, oleme veendunud, et püsiühenduse projektiga edasi liikumine on täna veelgi olulisem kui enne,“ sõnas riigihalduse minister Jaak Aab. „Peame otsa vaatama nii piirkonna arengu hoogustamisele kui ka hindama ühenduse olulisust võimalike kriisiolukordade puhul elanikkonna ja riigi julgeoleku strateegiast lähtudes,“ lisas Aab.

Ministri kinnitusel on tänaseks leitud riigieelarvest vajalikud vahendid, et alustada vajalike uuringutega. Tulenevalt nende sesoonsusest võtavad uuringud aega kuni kaks aastat ning vastavalt valminud kavale on eesmärgiks saada vastused riigi eriplaneeringu I etapi lõpuks.