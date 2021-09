Visit Estonia soovitab: mida teha algaval nädalavahetusel?

Õige mitmed paigad Eestis on sel nädalavahetusel toidu päralt. Saaremaal algab 11 päeva kestev Saaremaa Toidufestival, mille raames on põnevaid üritusi nagu Koogikontsert, Suur Turupäev, Kuressaare Tänavapiknik ja erilised õhtusöögid. Haapsalu kutsub Läänemaa maitsete gurmeeturule, kus päeva juhib tippkokk Angelica Udeküll. Peetakse kohaliku toidu turgu, kokaõpilased valmistavad kohalikust toodangust degustatsioonimenüü ning erilise tähelepanu all on teema, mida valmistada meie koduse Läänemere kalast. Tartumaal Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmes on sügislaat, millele annab vürtsi uhkete tõuloomade näitamine.