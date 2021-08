VIDEO | Matk põneval Orjaku õpperajal Hiiumaal paneb suvevaheajale ilusa punkti

Käina laht on pigem rannikujärv kui merelaht. Selle keskmine sügavus on vaid 0,5 meetrit ja laht on merega ühendatud kolme kanali kaudu. Lahes on kokku 23 saart, mis on madalad ja enamasti pillirooga ümbritsetud. Käina lahe linnustik on huvitav ja liigirikas — sügisel peatub lahel 10-15 tuhat, maksimaalselt 20 tuhat vee- ja rannikulindu.