Sel pühapäeval toimub Tallinki selle suve viimane erikruiis Tallinnast Visbysse

Laev väljub Tallinnast pühapäeva õhtul kell 20.00 ning jõuab Visbysse esmaspäeva hommikul kell 9.00 Rootsi aja järgi. Põneva saare avastamiseks on esmaspäeval aega enam kui 11 tundi, kuna laev väljub Visbyst esmaspäeva õhtul kell 20.30 Rootsi aja järgi. Tagasi Tallinna saabub laev teisipäeva hommikul kell 11.30 Eesti aja järgi.

Visby reisile on lisaks jalgsi reisijatele väga oodatud ka jalgratastega reisijad, kuna Ojamaad on ideaalne avastada nii jalutades kui kahel rattal.

„Sel suvel seni toimunud kaks erikruiisi Visbysse olid meie klientide seas väga populaarsed ning reisijate senine tagasiside on näidanud, et reiside ja saarelt saadud elamustega jäädi väga rahule. Visby ja Ojamaa pakuvad suurt avastamisrõõmu kogu perele, aga saart on väga tore rahulikult nautida ka üksi või kahekesi," ütles Tallink Grupi müügijuht Marina Jõgi.