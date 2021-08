Gotlandi pealinn Visby: linn, kus saab argipäeva mured unustada

Kohalikku Gotlandi õlu saab maitsta pruulikojas Bryggeri, kus saab ka ise kujundada oma õllepudeli silti. Tõelise keskaja maitse saab suhu, kui proovida Gotlandi üht rahvustoitu - Saffranpannskaka. Too ei näe üldse pannkoogi moodi välja, kuid on oma kallist hinda imelise maitse tõttu väärt. Gotlandi võib nimetada põhjamaade tippgastronoomia paigaks, sest saarel on väga palju kõrgelt hinnatud restorane.