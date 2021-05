Kuhu saab reisida? Asjalik nimekiri Euroopa sihtpaikadest, kuhu juba külalisi oodatakse

Prantsusmaa

Prantsusmaa on taasavamise kuupäevaks seadnud 9. juuni ameeriklastele ja kolmandatest riikidest pärit reisijatele, kes suudavad tõendada, et nad on täielikult COVID-19 vastu vaktsineeritud või andnud negatiivse testitulemuse. Sellised populaarsed vaatamisväärsused nagu Louvre'i muuseum ja Pariisi kuulsad kohvikud on juba avatud, Eiffeli torn (avatakse 16. juulil) ja paljud muud populaarsed atraktsioonid saavad avatuks suve jooksul.

Kreeka

Kreeka tagab karantiinivaba sissepääsu külastajatele järgmistest riikidest: Euroopa Liit ja Schengeni ala riigid, Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Iisrael, Serbia, Araabia Ühendemiraadid, Uus-Meremaa, Austraalia, Lõuna-Korea, Tai, Rwanda, Singapur, Venemaa, Põhja Makedoonia, Kanada, Valgevene, Bahrein, Katar, Hiina, Kuveit, Ukraina ja Saudi Araabia. Reisijad peavad esitama vaktsineerimistõendi või tõendama seda, et nad on viimase üheksa kuu jooksul haiguse läbi põdenud. Variant on ka ette näidata PCR testi negatiivne tulemus, mis on tehtud mitte rohkem kui 72 tundi enne riiki saabumist.

Horvaatia

Väljaspool Schengeni ala asuv Horvaatia oli üks esimesi Euroopa riike, kes eelmisel aastal riigipiirid USAst tulevatele reisijatele avas. Teste ja karantiininõudeid saavad täna vältida need, kes on täielikult COVID-19 vastu vaktsineeritud. Ameerikast tulevad inimesed peavad esitama tõendi majutuse osas, mille eest on juba eelnevalt makstud, kuna lihtsalt broneeringust ei piisa, nentis USA Horvaatia saatkond.

Küpros

Alates 27. maist on Küpros liigitanud Ameerika Ühendriigid "oranžiks" riigiks, mis tähendab, et USA reisijad saavad riiki külastada ilma kohustusliku isolatsioonita, kui neil on heakskiidetud Küprose lennupass (Cyprus Flight Pass), mis sisaldab tõendeid tehtud negatiivse COVID-19 PCR testi kohta 72 tunni jooksul pärast lennuki pardale asumist.

Hispaania