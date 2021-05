Airbnb asutaja paljastas kolm põhjust, miks sel suvel on rakenduses pakutav majutus eriti hinnas

Brian Chesky sõnul ei ole Airbnb tegelikud kliendid reisijad, vaid majutusteenuste pakkujad ehk üürileandjad. See omakorda ilmestab, et kes Airbnb-s reisi broneerib on lõppkokkuvõttes tegeliku kliendi klient. Sellest lähtuvalt kasutab Chesky ka ettevõtte andmeid ja algoritme pandeemia järgsete reiside prognoosimiseks ja vastavalt sellele platvormi paremaks muutmisele.