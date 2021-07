Otsustasid viimasel hetkel minna nädalavahetusel Rally Estoniale? Majutuse kahele kolmeks ööks võid soetada näiteks 5580 euro eest

Populaarses majutuskohti vahendavas keskkonnas Booking.com on hetkel Rally Estonia nädalavahetuseks 15.-18. juuli kahele inimesele Tartu linnas saadaval 52 majutuskohta. Üks neist — Looming Hostel on pakkuda päris soodsalt, nimelt vaid 97 eurot kolm ööd kahele, kuid järgmine on juba 220 eurot ja sealt edasi lähevad hinnad kiirelt üles. Kõige kallim variant on ööbida majutuses Cozy apartment in Tartu, milles saad kolm ööd peatuda 5580 euro eest.