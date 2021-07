Prantsusmaa linnad survestavad majutusplatvorme ning rikuvad sellega nende suve

Viimaste nädalate jooksul on mitmed Prantsuse linnad kehtestanud piirangud lühiajalistele majutusplatvormidele nagu Airbnb , Abritel ja Booking.com . Seda tegi ka Pariis , kes kavatseb piiranguid veelgi karmistada.

“Tahame kasutada Covid-ist tulenevat võimalust, et kinnitada toimuvat langustrendi, mis puudutab turistide rentimise harjumusi. Nüüdseks on olemas tõendid, et Airbnb mõjutab majutusturgu,” ütles Pariisi linnavalitsuse asetäitja Ian Brossat.