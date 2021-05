Lastega reisimisel peab tänavu iseäranis ettevaatlik olema

Euroopa Liidu riigid loodavad juunikuus jõuda kokkuleppele, millised on aktsepteeritavad andmed, mida nn koroonapassi kanda. Eesmärk on luua keskne tõend, mis võimaldaks piiril tõestada oma vaktsineeritust, haiguse läbipõdemist või värsket negatiivset koroonatesti. Antikehade test aga reisiluba ei annaks.

"Inimene, kes näiteks Eestisse siseneb, peab arvestama, et reeglid, mis siin kehtivad, ei pruugi kehtida ülejäänud 26 riigis. Näiteks Eesti puhul on inimene teatavasti vaktsineerituna või haiguse läbipõdenuna vabastatud eneseisolatsioonikohustusest riiki saabudes, samuti ka lähikontaktsena. See on põhimõte, mida paljud riigid on sarnaselt rakendanud, aga mitte kõik. 27 riigiga nende kokkulepeteni jõudmine on paratamatult alati pikk protsess," ütleb tervise- ja tööminister Tanel Kiik.