Saastatud Mount Everest: mäelt korjatakse tonnide kaupa prügi, teadlikkuse tõstmiseks luuakse prahist kunstiteoseid

Maailma kõrgeimat mäge, Mount Everesti, on läbi aegade vallutanud tuhanded mägironijad, kes on paraku maha jätnud ka suure hulga prügi. Nüüd on mäe puhastamisele oma õla alla pannud kohalik Himaalaja museum, et loomingulise lähenemisega tõsta inimeste teadlikkust keskkonnasaastest, kirjutab Artnet.com.