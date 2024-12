Talvemuinasjutt Palangas: mõnus jõulumeeleolu ja ärgas kultuurielu kutsuvad külalised kohale

Leedu suurim Läänemere-äärne kuurort Palanga on talvel tõeliselt eriline – linna kaunistavad tuhanded jõulutuled ning otse kuurordi keskel, Palanga sümboli Kurhausi juures asuval platsil kõrgub 16-meetrine pidulikult kaunistatud jõulupuu. Puu on kaunistatud suure Leedu kunstniku Mikolaj Konstantinas Čiurlionise tööde motiividega – kuusel särab üle 60 päikese ja palju muid kaunistusi. Ka Palanga peapromenaad J. Basanavičiause tänav on valgustatud tuhandete säravate lambikestega ja seda ääristavad 90 pottidesse istutatud jõulupuud, mis on samuti tuledevanikutega ehitud.

Kõik see pakub võimaluse oma Palangas viibimise aeg muinasjutuks muuta – saad kasutada oma kujutlusvõimet, nautida kunsti ja jätta kogu kodune rutiin selja taha. Pidulikult kaunistatud Palangas ringi hulkudes tasub kindlasti kaamera kaasa võtta, et neid maagilisi hetki jäädvustada.

Palanga on pühendunud sellele, et rahuldada pidulikul hooajal igaühe vajadusi, pakkudes kõike alates hubastest õhtusöökidest, perede meelelahutusest, kontsertidest, etendustest kuni hoogsate ürituste ja ilutulestikuni välja. Et tunne oleks pidulikum, on kõik Palanga hotellid, kohvikud ja restoranid täies pühadeehtes ning paljud neist on pühadeks ette valmistanud ka spetsiaalsed pakkumised – nende ja ka kõikide linnas toimuvate ürituste kohta saad lähemalt uurida SIIT.

Tantsu keerutamine sokkides ja emotsiooniderohke aastavahetus

Kontserdi- ja peohooaeg ei lõpe aga sugugi veel jõulupühadega. 27. septembril toimub Palangas üks eriti äge pidu, nimelt saab saapad jalast visata ja minna traditsioonilisele jõulutantsupeole „It’s more fun without shoes“, mis toimub Palanga Kurhausis. Peo korraldajad lubavad tõelist lõbu nii noortele kui ka vanadele! Et tantsida oleks lõbusam, võetakse peol kingad jalast – see on suurepärane võimalus näidata ilusaid sokke, mis on vanaemalt kingituseks saadud. Toimub ka võistlus kõige säravamate ja originaalsemate sokkide leidmiseks.