Eesti turismifirmad on nördinud tarbijakaitse poolt väljendatud soovituse üle Eesti reisiettevõtete teenust mitte kasutada

Eesti Turismifirmade Liit (ETFL) kui Eestis registreeritud reisiettevõtete esindusorganisatsioon ning liidu liikmed on nördinud eile 4. veebruaril Rahvusringhäälingu uudistesaates “Aktuaalne kaamera” Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ameti (TTJA) tarbimiskeskkonna osakonna juhataja Jaana Taela poolt väljaöeldud soovituse peale, mis kutsub inimesi üles ostma lennupileteid otse lennuvedajatelt ning mitte kasutama vahendajaid. Jaana Tael mainis, et suurima probleemi ees on need inimesed, kes on lennupiletid soetanud vahendusportaalidest, kuid ei täpsustanud, et lennupileteid saab osta ka reisiettevõtetest. Käsitleme eilset väljaütlemist TTJA otsese sekkumisena turukonkurentsi ning Eestis registreeritud reisiettevõtete kui ebausaldusväärsete vahendajate seadmisena ülikeerulisse olukorda.