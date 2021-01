Saksa valitsus toetab reisifirmat TUI rohkem kui miljardi euroga, Eestis peavad reisiettevõtted ise hakkama saama

"Teisipäevane uudis on silmatorkavas vastuolus Eesti valitsuse lähenemisega, kus prevaleerib seisukoht, et reisiettevõtjaid ei ole vaja toetada, kuigi Eesti reisiettevõtete käive on alates kriisi algusest kukkunud võrreldes eelmise aastaga keskmiselt kümme korda ehk 90%," ütles ETFLi president Tiit Pruuli. "Eesti Turismifirmade Liit soovitab valitsusel eeskuju võtta Euroopa juhtiva majandusega riigi otsustest ja vajadusel lähemalt tutvuda nende otsuste tagamaadega."