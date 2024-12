Koodiga võtmekarpi enam kasutada ei tohi. Itaalia karmistab majutusasutuste reegleid

Itaalias peavad lühiajaliseks majutumiseks mõeldud kohtade, näiteks Airbnb või Bookingi kaudu üüritavate korterite külalised nüüd omanikuga silmast silma kohtuma, et majutuskoha võti kätte saada, kirjutab Euronews.

Euroopas on suurenenud rahulolematus Airbnb korterite leviku ja nendega seotud häiringute üle. Selle aasta alguses rikkusid elanikud muu hulgas Roomas, Firenzes ja Milanos Airbnb korterite võtmekappe, et protestida selliste üürikorterite ja üldse kogu lühiajalise üürimise vastu, sest selle tõttu tõusevad kinnisvarahinnad. Võtmete turvakapi kaudu on lihtne võti korteri broneerinud külalisele anda üle – võti jäetakse karpi, mille saab lahti omaniku antud spetsiaalse koodi abil.