„See on kõige nukram asi, mida Itaalias näinud olen!“ Rooma kuulus purskkaev on läbimas uuenduskuuri, mis on turistid marru ajanud

Renoveerimistööde ajaks ehitas Rooma linnavalitsus selle asemele väikese basseini, kuhu külastajad saavad senikaua münte sisse visata. See on aga pälvinud palju negatiivset vastukaja, sest bassein näeb turistide sõnul naeruväärne välja.

Eelmise nädala lõpus püstitatud bassein on kaunistatud värvimata vineeriga ja asub plastmassiga kaetud kõrge aia taga. Sinna on aga üpris raske münti sisse visata, sest aed on kõrge. Linnaametnikud on kinnitanud, et bassein ehitati eelkõige selleks, et kaitsta tühjaks lastud purskkaevu renoveerijaid turistide münditabamustest.

Samuti on basseini püsitamise põhjuseks see, et turistid saaksid jätkuvalt münte vaatamisväärsuse sisse visata. Aastas visatakse purskkaevu kokku 1,5 miljonit eurot, mis antakse Roomas tegutsevale katoliku kiriku heategevusorganisatsioonile Caritas.

„Bassein, mis on muidugi ajutine ja paigaldati purskkaevu erakorraliste hooldustööde ajal, on mõeldud turistide poolt visatud müntide kogumiseks,“ ütles CNN-ile Kapitooliini kultuuripärandi esindaja Claudio Parisi Presicce. „See on väljakujunenud ja armastatud traditsioon.“

Sotsiaalmeedias on purskkaevu asendust aga teravalt kritiseeritud, nimetades seda „jalavanniks“ ning „väikeseks lastebasseiniks, kuhu suvel urineeritakse“.

Üks X-i platvormi kasutaja nimega Mambo Italiano kirjeldas seda järgmiselt: „See on kõige kurvem asi, mida ma olen Itaalias näinud nii kaua, kuni ma elanud olen.“

Legend ütleb, et kui visata üks münt üle õla Trevi purskkaevu, tähendab see seda, et satud oma elu jooksul kindlasti veel ühe korra Rooma. Kaks münti tähendab, et sa armud atraktiivsesse itaallasesse, ja kolm münti tähendab, et sa abiellud selle inimesega. Teised legendid kalduvad aga veejumalate austamise poole.

Oktoobri alguses alanud ulatuslik 300 000 eurot maksev renoveerimine peaks lõppema 2025. aastaks.