VIDEO | Rooma tahab hakata turistidelt ühe tuntuima vaatamisväärsuse külastamise eest raha küsima

Rooma otsib võimalusi, kuidas ohjeldada liigset turismi ja „austuse puudumist“ ühe linna kuulsaima ajaloolise paiga osas, kirjutab Euronews.

Itaalia pealinna ametiasutused ütlevad, et nad soovivad purskkaevu piletite süsteemi kasutusele võtta osana käimasolevatest plaanist vähendada turistide hulka ja edendada „säästvat turismi“.

18. sajandil ehitatud Trevi purskkaev on juba pikka aega olnud Rooma turistide jaoks kohustuslik külastuspaik, kuid see on sageli ülerahvastatud ja täis taskuvargaid.

„Mina isiklikult pooldaksin uue, piiratud ja ajaliselt piiritletud juurdepääsu võimaldamist Trevi purskkaevule,“ ütles Rooma turismi eest vastutav linnavolinik Alessandro Onorato Itaalia ajalehele Corriere della Sera.

Kui see jõustuks, toimiks see kui „piletite broneerimissüsteem – kohalikele oleks külastus tasuta, kuid turistid peaksid välja käima ühe euro,“ lisas Onorato.

Iga aasta külastab linna 35 miljonit turisti

Hoolimata süsteemi rakendamise plaanist ütlevad linnaametnikud et tasu eesmärk ei ole raha kogumine, vaid rahvahulga vähendamine ja selle kontrollimine, takistades samal ajal „jäätise või pitsa söömist mälestusmärgi juures, mis väärib austust“.

Trevi purskkaev on üks enim külastatud vaatamisväärsusi Itaalias ja ühtlasi ka kogu maailmas. See tähendab aga, et see on sageli täis turistigruppe ja selleks, et purskkaevu lähedale pääseda, peab vaeva nägema.

Kuigi Onorato soovib näha piletimüügisüsteemi toimimas, ütles linnavalitsuse esindaja uudisteagentuurile AFP, et ettepanek on vaid „esialgne idee ja veel ei ole midagi konkreetset“. „See on delikaatne ja keeruline küsimus, kuid varem või hiljem tuleb sellega tegeleda,“ lisas pressiesindaja.

Roomat külastab igal aastal keskmiselt 35 miljonit külastajat ja see arv peaks 2025. aastal veelgi suurenema.

Varem sel aastal katsetas Veneetsia linn 5-eurose pileti kehtestamist päevakülastajatele, kes saabuvad linna tipptunnil, eesmärgiga julgustada inimesi külastama linna vähem hõivatud ajal. Katse sai nii ametiasutuste kui ka kohalike elanike seas vastuolulist vastukaja, kuid tõenäoliselt korratakse seda siiski 2025. aasta tipphooajal.