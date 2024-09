Tšehhi pealinna Praha turismipiirkondades elavatel kohalikel elanikel on kõrini kõrgetest üürihindadest, vahendab Euronews. Samuti kurdavad kohalikud, et neile ei jätku elamiseks piisavalt kinnisvara – valdav osa korteritest on turistidele mõeldud Airbnb-d.