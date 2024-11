Peidetud kaamerad ja võltsid kuulutused. Milliseid ohtusid võib endas peita eestlaste seas populaarne Airbnb?

Airbnb populaarsuse põhjuseks on sageli soodsamad hinnad ja suurem privaatsus võrreldes hotellidega. Kuigi platvorm seab majutajatele nõuded, ei kontrollita nende täitmist, mis võib põhjustada külalisele ebameeldivaid olukordi või rahalist kahju. Selleks, et oskaksid ohtudega arvestada, on siin ülevaade riskidest, mis Airbnb-ga kaasneda võivad.