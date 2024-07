VIDEO | „Linn on elamiskõlbmatu.“ Kohalikud aktivistid pritsisid Barcelonas turiste veega

Protestijad kandsid 6. juulil Barcelona linnas toimunud protestil silte ja plakateid, millega näidati välja oma rahulolematust ületurismi osas. Aktivistid soovivad linnalt meetmeid, mis vähendaksid turistide arvu.

Barcelona linnapea tunnistas hiljuti, et riigi võitlus ületurismi vastu on juba aastaid kestnud Euroopa linnades nagu Amsterdam ja Veneetsia.

„Mul ei ole midagi turismi vastu, kuid siin Barcelonas kannatame me liigse turismi all. See on muutnud meie linna elamiskõlbmatuks,“ kommenteeris olukorda Hispaania sotsioloog Jordi Guiu.

Barcelona turismimaks on Euroopa üks kõrgeimaid ja nüüd tõuseb see veelgi. Aastal 2022 teatas Barcelona linnavalitsus, et nn „linnamaksu“ suurendatakse järgmise kahe aasta jooksul. Linnamaksu suurus sõltub külastajate majutuse tüübist ja seda võetakse ainult ametlikelt turistide majutuskohtadelt (nt hotellid). Selle aasta aprillis tõusis see 2,75 eurolt 3,25 eurole.

Maksu suurus sõltub majutusest

Piirkondliku maksu suurus sõltub sellest, millises majutusasutuses turist peatub. Neljatärnihotellide puhul on see 1,70 eurot, Airbnb-majutusasutuste puhul 2,25 eurot ning viie tärni ja luksushotellide puhul 3,50 eurot.

Kruiisireisijad, kes viibivad linnas vähem kui 12 tundi, maksavad piirkonnale 3 eurot. Turistid, kes viibivad linnas rohkem kui 12 tundi, maksavad 2 eurot.

Eraldi linnamaks, mida tuleb maksta siis, kui peatud Barcelonas maksimaalselt seitse ööd järjest, on aastate lõikes pidevalt tõusnud. Praegu on selle tasu suurus 3,25 eurot öö kohta. Need, kes viibivad linnas kauem kui nädal aega, ei pea tasu maksma.

Alates selle aasta oktoobrist peavad Barcelona külastajad lisaks piirkondlikule turismimaksule maksma linnale 4 eurot, mis tähendab 0,75 euro suurust tõusu öö kohta.

See tähendab, et viie tärni hotellides viibivad külalised maksavad kokku 7,50 eurot öö kohta ehk 52,50 eurot inimese kohta nädalase linnakülastuse eest, võrreldes praeguse 47,25 euroga.