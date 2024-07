Barcelona linn tõstab taas turismimaksu

Alates 2012. aastast on Hispaania linn lisanud kogu piirkonda hõlmavale turismimaksule veel juurde linna külastamise tasu, kirjutab Euronews.

Aastal 2022 teatas Barcelona linnavalitsus, et nn „linnamaksu“ suurendatakse järgmise kahe aasta jooksul. Linnamaksu suurus sõltub külastajate majutuse tüübist ja seda võetakse ainult ametlikelt turistide majutuskohtadelt (nt hotellid). Selle aasta aprillis tõusis see 2,75 eurolt 3,25 eurole.

Barcelona on Hispaania enim külastatav linn ja võitleb jätkuvalt ületurismiga. Sellega võitlemiseks hääletas Barcelona linnavolikogu hiljuti selle poolt, et tõsta maks alates oktoobrist 4 euroni turisti kohta.

Maksu suurus sõltub majutusest

Piirkondliku maksu suurus sõltub sellest, millises majutusasutuses turist peatub. Neljatärnihotellide puhul on see 1,70 eurot, Airbnb-majutusasutuste puhul 2,25 eurot ning viie tärni- ja luksushotellide puhul 3,50 eurot.

Eraldi linnamaks, mida tuleb maksta siis, kui peatud Barcelonas maksimaalselt seitse ööd järjest, on aastate lõikes pidevalt tõusnud. Praegu on selle tasu suurus 3,25 eurot öö kohta. Need, kes viibivad linnas kauem kui nädal aega, ei pea tasu maksma.