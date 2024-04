„Me peame kõrvaldama selle internetist!“ Barcelona kasutas kummalist meedet turistide peletamiseks

Aastaid on Barcelona La Saluti linnaosa elanikud pidanud oma bussiliini jagama turistide hordidega, kirjutab Euronews. Number 116 peatub Antoni Gaudí Güelli pargis, mis on Barcelona teine kõige populaarsem vaatamisväärsus Sagrada Familia kiriku järel.

Kui teistes Euroopa linnades on kohalikud elanikud püüdnud võidelda ülerahvastatuse vastu protestide või „turistid koju“ kleebistega, siis Hispaania linnavolikogu on kasutanud uudset taktikat, et anda La Saluti elanikele nende buss tagasi. Nüüd on number 116 marsruut kustutatud Google’i ja Apple’i kaartidelt.

Barcelona elanikud tähistavad bussiliini eemaldamist internetikaartidelt

La Saluti elanikud ütlevad, et nad on rõõmsad ebatavalise lähenemisega, et turiste peletada.

Kõige rohkem puudutas probleem eakaid, kes olid hädas ühistransporditeenuse pideva ülekoormusega. Bussiliin toimib 20-kohalise väikebussiga. Buss on piisavalt väike, et piirkonna kitsastel tänavatel liigelda, kuid samas täitub ka kiiresti.

„Varem oli buss nii täis, et isegi jalutuskeppidega inimesed ei saanud sisse,“ ütles 75aastane Luz López Hispaania uudistesaidil elDiario.es.

„Alguses me naersime selle idee üle,“ rääkis kohalik aktivist César Sánchez Ühendkuningriigi ajalehele The Guardian. „Aga me oleme üllatunud, et meede on olnud nii tõhus.“

Kes eemaldas Barcelona bussiliini Google Mapsist?

Kuigi bussiliini eemaldamine kaardilt ei ole saanud ametlikku kinnitust, oli teatavasti selle eest vastutav just Barcelona linn.

Guardianile ütles linnavolikogu turvalisuse ja kooseksisteerimise abilinnapea Albert Batlle, et probleemi lahendamiseks oli neil vaja kõrvaldada viited bussiliinile internetist. Ta keeldus tunnistamast või eitamast, et volikogu oli selle sammu taga. Samas kinnitas Google’i pressiesindaja, et bussiliinid saab kustutada ainult pärast volikogu taotlust.

"Järgmine asi, mida me peame tegema, on kogu Güelli pargi eemaldamine Google Mapsist," naljatas Sánchez, kes on viimased kaheksa aastat tegelenud turistide üleküllusele tähelepanu suunamisega.