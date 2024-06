Järjekordne halb uudis turistidele. Barcelona kehtestab lühiajalisele rendile seni karmimad piirangud

Miks linnavalitsus nii otsustas ja sellest ka reedel avalikult teada andis? Sest nendeni on jõudnud lugematu arv kaebusi selle kohta, et just lühiajaline rent on tekitanud kohalikele mõeldud üürikorterite kriisi ning viinud rendihinnad lakke.

Barcelona ei anna välja uusi lühiajalise rendi litsentse ega uuenda olemasolevaid, mis tähendab, et alates 2029. aastat ei ole lubatud ühtegi korterit enam turistidele lühiajaliselt välja rentida. Linnas on umbes 10 000 sellist elamispinda.

„Meil on vaja rohkem pakkumisi kinnisvaraturule, et töötav keskklass ei peaks linnast lahkuma, sest nad ei suuda leida taskukohast elamispinda,“ ütles linnapea reedel.

Barcelona on probleemi lahendamisel üks agressiivsemaid linnu maailmas. New York, Vancouver ja Tokyo nõuavad näiteks, et kodu välja rentivad inimesed peavad ka ise samal ajal seal sees elama. San Francisco ja Seattle on piiranud ühe rentija poolt välja üüritavate pindade arvu. Dallases on lühirent keelatud mõnedes elurajoonides. London, Amsterdam ja Pariis on näiteks piiranud seda, mitmeks ööks aastas tohib üht pinda lühiajaliselt välja rentida.