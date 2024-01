SUUR ÜLEVAADE | Riigid ja linnad, kus peab maksma turismimaksu

Turismimaks on ühekordne summa, mille turist peab riiki sisenedes maksma. See ei ole aga siiski täielikult uus kontseptsioon. Kui olete välismaale reisinud, olete tõenäoliselt varemgi turismimaksu maksnud. Võib-olla ei ole te seda isegi kunagi märganud, sest mõnikord on see sisse arvestatud lennupiletitesse või hotellis makstavatesse maksudesse.