GRAAFIK | Millised Euroopa linnad kannatavad enim ületurismi all?

Uurisime, millised Euroopa linnad on kõige rohkem ja millised kõige vähem turiste täis. Kasutades puhkusepakkumiste otsingumootori Holidu andmeid, mis võrdlesid kohaliku elanikkonna suurust 2019. aasta turistide arvuga, on siin Euroopa pealinnad, kus ühe elaniku kohta on kõige rohkem turiste. Amsterdamis on kõige rohkem turiste ühe elaniku kohta. Hollandi pealinnas on 12 turisti elaniku kohta.