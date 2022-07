Heathrow' lennujaamas töötav British Airwaysi parda meeskonna liige sõnas BBC-le, et paljudel pikamaalendudel on personalipuudus, mis põhjustab töötajate väsimust. Kuigi lende on jätkuvalt üle seadusliku miinimumi, märkis ta, et ettevõte tegeleb värbamisega, et täita puuduolevad lüngad. See võib olla pikaajaline protsess, kuna viivitused lennupasside töötlemisel aeglustavad olukorda.