TASUB TEADA | Miks ei tohi käsipagasisse pasteeti panna? Missugune ese võib tekitada pagasiruumis tulekahju?

„Sõltumata sellest, kas oled pidev lennureisija või lähed üle pika aja reisile, tuleks olla valmis erinevateks nõueteks lennujaamas, et julgestuskontroll kiiremini läbida,“ sõnas Tallinna lennujaamas julgestustegevuse eest vastutav G4Si lennundusosakonna juhataja Kristjan Saarik.

Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste soovitas pakkida lennukisse kaasa võetav kott nii, et kõik esemed, mis tuleb julgestuskontrollis kotist eemaldada, oleks asetatud ühte kohta koti peale ja oleks kergesti kättesaadavad.

„Tasub teada sedagi, et julgestuskontrolli silmis ei ole vedelik üksnes voolav, vaid ka vedeliku ja tahke aine segu, näiteks või ja pasteet,“ sõnas Saarik. Kuna käsipagasisse pakitud pooltahked ained võivad tekitada arusaamatusi ning järjekorda, võiks need koju jätta.

Vedelike seas on ka erandeid – käsipagasiga saad võtta kaasa vedelal kujul ravimid ning eridieettoidud (sealhulgas imikutoidud), mis tuleks asetada kotis nii, et saaksid neid kerge vaevaga julgestustöötajale näidata.

Kuna suur osa pagasiruumis puhkenud tulekahjudest on saanud alguse kohvris lühisesse läinud akupankadest ja lisaakudest, keelasid lennufirmad panna äraantavasse pagasisse liitiumioonakusid. „Kui turvatöötaja leiab sinu äraantavast pagasist ohtlikke aineid või seadmeid, võib juhtuda, et sind kutsutakse julgestuskontrolli tagasi,“ ütles Saarik. Seepärast oleks targem kõik lisaakud ja akupangad käsipagasisse pakkida. Turvakontrollis pead olema valmis kõik elektroonikaseadmed ette näitama, mistõttu tasub need kotis ülevale poole asetada.