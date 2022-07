Kaootilisel olukorral Euroopa lennujaamades ei paista lõppu. Kellelt nõuda lennu hilinemisel hüvitist?

ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juhi Caterina Lepvaltsi sõnul on suurenenud reisikindlustuse sõlmimise sageduse juures tõusnud ka nende inimeste arv, kes nõuavad hüvitist lendude eest, mille hilinemisega kahju ei kaasnenud. „Näiteks pöördusid mitmed reisijad kindlustusse tšarterlennu puhul, mis väljus küll ettenähtud kellaajast paar tundi hiljem, kuid otsest rahalist kaotust see reisijale ei põhjustanud. Sedasorti juhtumeid reisikindlustus ei hüvita. Kindlustus hüvitab ainult lennu hilinemise tõttu tekkinud täiendavad kulud, lihtsalt lennu hilinemisel on reisijal õigus nõuda hüvitist lennufirmalt,“ rääkis Lepvalts.