LENNUKAOS 2022 | Vastused lugejate küsimustele: mis on reisija õigused ja millal saab küsida kompensatsiooni?

Kui lennu hilinemine on tingitud erakorralistest asjaoludest (ilmastikuolud, personali streik, ootamatud tehnilised rikked), mida lennuvedaja ei saanud kuidagi mõjutada ega vältida, ei ole vedajal kohustust hüvitist maksta. Juhul, kui reisijal on õigus rahalisele hüvitisele ning lennu hilinemist põhjustavaid asjaolusid ei saa vastavalt määrusele lugeda erakorralisteks, oleneb hüvitise suurus sellest, kui palju esialgselt planeeritust hiljem jõudsid reisijad lõppsihtkohta ning kui pikk on lennu teekond kilomeetrites. Antud juhtumi puhul oleks hüvitise summaks 400 eurot reisija kohta (vahemaa Tallinna ning Catania vahel ligikaudu 2535 kilomeetrit ning sihtkohta jõudmine enam kui viis tundi hiljem esialgselt planeeritust).

Meie Tallinnast 24.06. startinud Lufthansa lennuk hilines Münchenisse seoses lennuki hilise saabumisega Tallinna ning seetõttu me ei jõudnud järgmisele Lufthansa lennule Cataniasse. Seisime 5 tundi pikas järjekorras teeninduskeskusesse, kuid nende letti selle ajaga ei jõudnudki. Automaatkiosk (sinna seisime eraldi 1,5 tundi järjekorras) pakkus väljalendu 3 päeva hiljem, lennuajaga 36 tundi — ja sedagi waiting listi alusel —, see meile ei sobinud. Hilja õhtul teatas Lufthansa, et neil ei ole enam võimalik inimestele hotelle pakkuda, et esimesel võimalusel leiaks igaüks ise endale hotelli ja jätkaks omal jõul enda reisi rongiga, kui sihtkoht on Saksamaal, Prantsusmaal või Itaalias. Reisisime lastega (15-, 6- ja 3-aastane + 2 täiskasvanut), seega otsustasime liikuda hotelli kell 22:30. Hommikul proovisime mitu korda helistada Lufthansale, kuid peale kahetunnist ootamist kõne katkes. Peale seda ostsime rongipiletid Rooma (sest lõppsihtkohta lahendust lähipäevadeks Deutsche Bahn ei pakkunud). Hiljem, Itaalias, ostsime eraldi Rooma - Catania rongipiletid. Kokkuvõttes ööbisime hotellides Münchenis ja Roomas ning sõitsime oma sihtkohta kolme rongiga: München - Bologna - Rooma - Catania. Jõudsime sihtkohta kolm päeva plaanitust hiljem. Pagas jäi Münchenisse ja seda me veel kätte ei ole saanud. Jõudsime 3.07. Eestisse tagasi ja ootame nüüd oma pagasit siia.

Kui lennuvedaja ei täida omapoolset hoolitsuskohustust, nagu antud juhtumi puhul, ehk ei paku majutust, ooteajaga võrreldes piisavat sööki ega ka asenduslendu, on reisijal õigus lennuvedajalt nõuda vastavate kulutuste hüvitamist ostudokumentide (tšekkide) alusel.

Nii lennumääruse järgse hüvitise saamise nõue kui ka tehtud kulutuste kompenseerimise nõue tuleb esitada lennuvedajale kirjalikult, näiteks e-kirja vahendusel. Vastavalt lennundusvaldkonna praktikale on lennuvedajal aega kaebuse läbivaatamiseks ning sellele vastamiseks kuus nädalat. Juhul kui reisijad ei saa vastust või lennufirma antud vastus reisijaid ei rahulda, ning leitakse, et reisijaõigusi on rikutud, saab kaebuse esitada Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile, kes on antud juhtumi puhul pädevaks asutuseks, kuivõrd intsident ehk lennu hilinemine sai alguse Tallinnast.

Seoses pagasi hilinemisega tuleks reisijatel teha samuti kaebus lennuvedajale ning seda esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 21 päeva jooksul. Reisijatel on õigus nõuda nende otseste kulude kompenseerimist, mida pagasi hilinemine põhjustas. Lennuvedajapoolse vastutuse ülemine piirmäär on 1288 SDRi registreeritud pagasi kohta, mis on ligikaudu 1550 eurot. Juhul kui reisijatel oli vormistatud reisikindlustus, on soovitatav pagasi hilinemist tingitud kahjude hüvitamiseks konsulteerida kindlustusandjaga.

Mida teha, kui pagas ei saabu õigeaegselt?

Lugeja küsimus:

Kui mu kohvrid on juba nädal aega minust eemal, siis kas mul on võimalik kuidagi nende otsimise protsessi kiirendada? Tallinnas on pagasi hilinemise kohta taotlus tehtud, kuid info on ikka, et „kohvrit otsitakse“.

Eksperdi vastus: