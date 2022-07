ÜLESKUTSE | Lennunduses on kaos. Kuidas segasel ajal õigesti toimida? Esita oma küsimus eksperdile

Lennukiga reisimine on muutunud selliseks kannatuste rajaks, et ka kogenud reisija kaotab enne pea, kui sihtkohta jõuab. Kui üldse jõuab. Kindlasti on suvise reisibuumi ajal paljudel tekkinud küsimusi reisimise kohta praeguses olukorras, kus reisile soovijaid on rohkem kui neid teenindada jõutakse. Küsi oma reisiküsimus ja sulle vastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) ekspert.