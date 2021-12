Tallinna lennujaamas on lõppemas viimase aastakümne suurim investeerimisprojekt, mille kogumaksumus on 74 miljonit eurot — loe lähemalt siit. AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimees Riivo Tuvike ütleb intervjuus Reisijuhile, et lennujaam on juba täitsa lennujaama moodi ja järgmiseks aastaks prognoositakse suurt kasvu lennuliikluses.