FOTO | Kiievist Tallinna lennujaama suundunud lend pidi udu tõttu maanduma Helsingis

Pardal olnud reisija ütles Delfile, et lennuk püüdis kolm korda Tallinna lennujaamas maanduda ning kuna see ei õnnestunud, siis suundus Helsingi poole. "Lennuk tangitakse Soomes ning siis suundub tagasi Tallinna. Inimesi lennukist välja ei lubata, kuna Vantaa lennujaam Wizz Airi ei teeninda."

Tallinna lennujaama pressiesindaja Jane Kallaste kinnitas, et lend ei maandunud just tiheda udu tõttu. "See lennuk on hetkel veel Helsingis, kuid peagi peaks õhku tõusma Eesti poole teele," ütles Kallaste.