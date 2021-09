Palju õnne! Tallinna lennujaam tähistab täna oma 85. sünnipäeva

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul on lennujaama ajalugu pikk ja katsumusterohke, kuid kõigele vaatamata on alati taastutud ning veelgi kindlamalt edasi mindud. „Selle 85 aasta jooksul oleme näinud sõda, sügavalt nõukogude aega ning majanduslangust aga ka lende siit Euroopasse ning mitmetesse tänapäevastesse sihtkohtadesse, tulevikku vaatavaid ehitus- ja arendustöid ning lendamise õiteseaega. Selle aja jooksul on lennujaama läbinud üle 49 miljoni reisija, kellest igaüks on olnud meie jaoks oluline ning unikaalne. On suur rõõm olla kohaks, kust asutakse teele uusi seiklusi otsima ning ka kohaks, kus lähedaste tervituste saatel taas koju jõutakse."

„Ma tahan tänada kõiki lennujaama töötajaid ning partnerid, kes on sel keerulisel perioodil andnud endast kõike, et hoida lennujaama teenindustaset kõrgel, pakkuda siin maailma koduseimale lennujaamale kohast teenindust. Sama suure tänu on ära teeninud ka meie reisijad, kes on valinud just Tallinna lennujaama oma reisi algus- või lõpp-punktiks. Aitäh teile kõigile, teie teetegi lennujaamast lennujaama", lisas Tuvike.

Sünnipäeva puhul toimub 20. septembril palju põnevat

Esmaspäeva hommikul kell 06:55 läks Terevisioon eetrisse lennujaamast ning saade keskendus lennunduse ja lendamisega seotud teemadele.

Kell 11:30 tutvustab Eesti Post tsiviillennundus 100 auks loodud postmarki. Margi lansseerimine toimub reisiterminali avatud alal, Lennart Meri pannoo all ning sõna saavad AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimees Riivo Tuvike, AS-i Eesti Post juhatuse esimees Mart Mägi ja margikunstnik Indrek Ilves.

Kel 13:00 läheb Delfi vahendusel eetrisse tulevikku vaatav arutelu "Kuhu ja millega lendab eestlane 20 aasta pärast?". Paneelis võtavad koha sisse Riivo Tuvike, Taavi Aas, Henrik Hololei, Anne Samlik ning Erki Urva. Paneeli juhib Urmas Vaino.

Tallinna Lennujaam on Eesti riigile kuuluv suurim lennujaam, mis on tuntust kogunud maailma koduseima lennujaamana ning on korduvalt valitud üheks parima teenindusega lennujaamaks Euroopas. Lisaks Tallinna Lennujaamale opereerib ettevõte veel 6 regionaalset lennuvälja Eestis.