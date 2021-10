Tallinna lennujaama talvine lennuplaan üllatab sihtkohtade rohkusega

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on seekordse talvise lennugraafiku näol tegemist sihtkohtade arvu osas läbi aega ühe parima talvise graafikuga. „Oktoobri lõpust kehtima hakkavas talvises lennuplaanis on juba täna 20% rohkem istekohti kui 2021. aasta suvel ning siia pole lisatud veel tšarterlendude istekohti. See on selgeks märgiks sektori taastumisest — on olemas nõudlus ning lennufirmad on sellele omalt poolt pakkumustega reageerinud,“ rääkis Pärgmäe ning lisas, et on hea meel näha, et sel talvel on reisijatel võimalik avastada nii vanu lemmikuid kui ka uusi sihtkohti ning lennuplaanis on kõigile midagi. Uutest sihtkohtadest on talvel graafikusse lisandumas Barcelona, Liverpool, Billund, Pariis Beauvais ja Rooma Ciampino, tagasi tulevad lennud Maltale, Düsseldorf Weeze ja Edinburghi. Suusareiside sõbrad saavad see talv valida lendude vahel Münchenisse, Zürichisse, Salzburgi, Viini ja kahte Milano lennujaama. Talviste sihtkohadega on võimalik tutvuda Tallinna Lennujaama kodulehel. „Seega pole soovitada muud, kui et on viimane aeg asuda talvist reisiplaani tegema“.