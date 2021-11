Austria on lukus, kuid lennud Tallinnast Viini jätkuvad

Austria lukustusmeetmed on praegu Euroopa Liidu kõige karmimad. Järgmise kümne ja võimalik, et kahekümne päeva jooksul võivad Austria elanikud kodust lahkuda vaid kaalukal põhjusel, sealhulgas tööle, arsti juurde või hädavajalikke kaupu ostma.

Kõik kultuuriüritused on tühistatud. Suletud on restoranid, kohvikud, baarid, juuksurisalongid ning poed, mis ei müü esmavajalikke kaupu.

Tallinna lennujaamast toimub praegu nädalas neli otselendu Viini. Seda liini käitab Iiri lennufirma Ryanair. Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe ütles, et kuni selle nädalani on piletimüük Viini lendudele olnud väga hea ja lennuki täituvus novembris on olnud umbes 75 protsendi juures. Praeguse seisuga lennud jätkuvad.